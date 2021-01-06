В летальном списке коронавируса уже 479 волгоградцев. Сегодня, 6 января 2021 года, подтвердили смерть от последствий COVID-19 еще у пятерых. Самой младшей из жертв ковида было всего 43 года. Женщина проживала в Сыветлоярском районе Волгоградской области. Когда и где заболела, установить уже невозможно. Ее привезли в Светлоярскую ЦРБ уже в тяжелом состоянии с запущенной формой двухсторонней пневмонии. Она скончалась, не приходя в сознание. В региональном оперштабе говорят, у женщина были проблемы с сердцем.68-летняя жительница Волжского также долечилась дома самостоятельно до больницы. Когда ее привезли в ГКБ №3, она была уже почти присмерти. Спасти ее не удалось. Кроме сердечно-сосудистых заболеваний у нее еще имелись заболевания эндокринной системы.А вот 75-летний житель Волгограда и 62-летняя жительница Городищенского района обратились за медпомощью сразу, как почувствовали первые признаки заболевания. Лечились амбулаторно, потом в стационарах. Но ничего не помогло. У обоих сердце не выдержало течение коронавируса.Пятым в этом списке стал 71-летний мужчина из Урюпинского района. Он пошел в больницу лишь спустя неделю после начала заболевания, но было уже слишком поздно. Несмотря на все усилия медиков, он скончался в Урюпинской ЦРБ.