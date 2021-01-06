Ну, вот вакцина от коронавируса добралась не только в областные центры, но и в глубинки. Сегодня, 6 января 2021-го первые прививки от COVID-19 сделали жители Лемешковского поселения Руднянского района.Вакцина «ЭпиВакКорона» поступило в Волгоградскую область буквально перед Новым годом. Первая партия – тысяча доз. Сегодня ее уже распределили по районам и приступили к вакцинации.- Эту вакцину вводят внутримышечно в два этапа с интервалом в три недели. Первыми сейчас прививают медработников, сотрудников соцслужб и пациентов из группы риска ( с хроническими заболеваниями), - акцентируют в облздраве. - Ревакцинацию планируют проводить один раз в три года.Этой вакциной в Волгоградской области уже привиты 250 человек. Кроме того, в область продолжает поступать вакцина «Спутник V». Ее также делают в первую очередь медикам, соцработникам и пациентам «хроникам».Вакцинировать будут по записи (чтобы, как мы уже писали, избежать очередей и нервотрепки), телефоны для записи разместят на сайтах медучреждений.самое ближайшее время в каждом пункте вакцинации также начнет работу телефон для записи — информация будет размещена на сайтах медучреждений и комитета здравоохранения Волгоградской области. О включении в перечень других категорий граждан, которым доступна вакцинация, жителей проинформируют дополнительно.- В ближайшее время в регион поступят несколько больших партий вакцин. Поэтому принято решение в январе-феврале 2021-го открыть еще 10 прививочных пунктов, - отмечают в администрации области.Напомним, сейчас в области открыты 13 прививочных пунктов. Будет 23.Также в штатном режиме работают амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции —пациентов принимают с 8.00 до 22.00.СКАЗАНОЕлена Корниенко – жительница Руднянского района Волгоградской области:- Я работаю в детском саду, кроме того, у меня дома внучка маленькая и мама престарелая, да и у меня целый букет хронических заболеваний – вот я и решила, что мне надо себя поберечь и сделать прививку от коронавируса. Причем я пришла вместе с супругом – решили привиться всей семьей. У меня есть знакомые, которые тяжело переболели коронавирусом. Очень тяжело. Их печальный опыт еще больше подтолкнул нас к необходимости сделать прививку.