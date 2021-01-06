У «танцующего» моста в Волгограде устанавливают ЛОС – локальное очистное сооружение. Через этот модуль будут проходить все ливневые стоки, которые сливаются с центральных улиц города в Волгу. Так что после теперь в реку будут попадать только чистая очищенная вода.- Строители уже вырыли котлован под ЛОС глубиной 7,5 метров со шпунтовыми стенами. В этот котлован установят корпус модуля, который выполнен из современного композитного материала, отличающегося прочностью и долговечностью. Его вес составляет около 10 тонн, длина достигает 17 метров, - рассказывают в мэрии Волгограда.Добавляя, что это ЛОС сможет пропускать до 200 литров в секунду, при этом стоки будут проходить трехступенчатую систему очистки, которая будет задерживать песок, бензин, масла и другие примеси.Напомним, эти локальные очистные сооружения в Волгограде строят в регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». На данный момент такие ЛОС уже построены на улице Калинина в Ворошиловском районе Волгограда, и два ЛОС в Центральном районе – на улице 13-й Гвардейской дивизии и на улице Гагарина.