Новый 2021-й год пока не радует волгоградцев зимней погодой – ни снега, ни морозов, и даже лед на дорогах растаял. На улице пасмурно и хмуро, так что многие наши земляки, пользуясь новогодними каникулами, решили провести эти дни дома. На дорогах мало машин, и как следствие, всего одна авария с пострадавшими была зафиксирована в Волгоградской области 5 января 2021-го. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ГУ МВД по региону. И произошло это ДТП в Михайловском районе.Точнее произошла авария в городе Михайловке. Случилось это утром 5 января – примерно в 09.25. Столкнулись «Лада» и «УАЗик», да так, что одного из водителей увезли в больницу с травмами.- По предварительной информации, 66-летний водитель «Лады Приора», ехал по улице Украинской со стороны улицы Павла Морозова в сторону улицы Краснознаменской. Выезжая с прилегающей территории, он не уступил дорогу «УАЗику», за рулем которого находился 30-летний мужчина. От удара внедорожник развернуло на дороге, а легковушку отбросило в кирпичный забор, расположенный вдоль проезжей части. Пожилой водитель «Лады» получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали, - уточняют информацию по данному ДТП в региональном Главке.