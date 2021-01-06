В Волгоградской области дует ветер перемен. Причем в прямом смысле: в регионе делают упор на развитие альтернативной энергетики и вскоре, вслед за солнечными станциями появится и ветряная. Сразу две ветряные электростанции начали строить в Котовском районе.- Суммарная мощность этих станций составит 105 МВт. Их планируют запустить в работу уже в 2022 году. Стоимость инвестпроекта - почти 50 миллиардов рублей, - рассказывают в областной администрации.Построят в Волгоградской области сразу две ветроэлектростанции – «Котовскую» и «Новоалексеевскую». Обе будут расположены на территории Мирошниковского сельского поселения. Как уточняют в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК инвестпроект реализуется в рамках соглашения между администрацией региона и управляющей компанией «Ветроэнергетика».- Перед тем, как начать строить станцию, здесь провели археологические и комплексные инженерные изыскания, разработали проект, подготовили стройплощадку, объекты которой на время реализации проекта будут поэтапно подключать к действующей подстанции «Котовская». Постепенно все 26 ветроустановок подключат к распределительным сетям, для чего построят современную двухтрансформаторную подстанцию и 17 километров воздушной линии электропередачи, - отмечают в администрации региона.Напомним, что в 2020-м в Волгоградской области заработали две солнечные электростанции - «Светлая» и «Луч» в Светлоярском районе.