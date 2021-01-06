В Волгограде стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Чиновники со всех СМИ приглашают волгоградцев на прививку: мол, сделать может любой желающий без проблем. На деле же проблем оказалось, как всегда, много. На плохую организацию процесса, жуткие очереди и неразбериху пожаловалась Елена Шаркова – известный в Волгограде журналист. Она с мужем отправилась в 28-ю поликлинику (куда звали на вакцинацию) и осталась в шоке от увиденного.«Очередь в кабинет была человек сорок. Но, как выяснилось, сначала надо было попасть с регистратуру, где медик с уже охрипшим голосом сначала забивала в компьютер данные и выдавала «бегунок». После надо было отстоять очередь в кабинет к врачу, где заполняется анкета и измеряется сатурация, подняться с анкетой на 4 этаж, отстоять ещё одну очередь в ожидании разморозки вакцины (а это еще 40 минут), дождаться очереди на укол (одна упаковка вакцины делится на пять человек). И никто об этом волгоградцев не предупреждал! У меня ряд вопросов к облздраву: «Если вы зовете людей в одну поликлинику, почему у вас ничего не подготовлено к их наплыву желающих?», «Если вакцинация «массовая», то почему на «массы» работает три с половиной сотрудника, да ещё ограниченное время?», «Зачем столько бумажек на вакцинацию, ведь давно есть компьютерные системы?», - негодует журналистка.И посоветовала чиновникам исправить недочеты, чтобы поликлиники не захлебнулись от потока людей, идущих на вакцинацию от ковида.