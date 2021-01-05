Не все улицы Волгограда и области очистились от предыдущего ледяного дождя, который был перед Новым годом. А дороги и тротуары, похоже, снова обледенеют. В ближайшие сутки метеоусловия будут неприятными. 6 января ожидается переменная облачность. По Волгограду и области ночью без существенных осадков, зато днем в среду будет снег с дождем, снежные зерна и морось. Местами еще ляжет туман. Так что не избежать гололедно-изморозевых явлений и гололедицы. Пешеходам надо идти мелким шагами, а автомобилистам не гонять. Юго-восточный ветер подует с порывами до 18 метров в секунду. Так что будет еще и холодно, температуры отрицательные.В районах региона ночью 4-9 градусов мороза. Местами столбики термометров опустятся до 15-ти градусов. Завтра днем 2-7 со знаком «минус». В отельных районах потеплеет до +3. В Волгограде в ночь с 5 на 6 января мороз в 6-8 градусов, завтра днем 1-3 ниже нуля.