Когда составляются различные рейтинги городов России, то Волгоград, как правило, не находится на лидирующих позициях. Но сейчас у волгоградцев серьезный повод для стыда за свою малую родину. Волгоград оказался в числе городов с низким уровнем жизни в 2020 году. Он делит два последних – 74-е и 75-е – места с Читой. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на исследования Финансового университета при Правительстве РФ. В рейтинге городов с населением более 250 тысяч жителей. Индекс качества жизни рассчитывался по разным показателям – конфликтность местного населения, спрос на культурные ценности, уровень благополучия, качество дорог и медобслуживания. Аналитики также учитывали качество образования, работы ЖКХ и местных властей, готовность к миграции.По всем аспектам рейтинга у Волгограда невысокие показатели. Также в антилидерах, помимо Читы, еще Барнаул, Кемерово и Хабаровск.Зато приятно удивил Волжский. В городе-спутнике проживает более 250 тысяч жителей, поэтому он также попал в исследование. Так вот Волжский по качеству жизни занимает в России 40-е место.А среди городов с высоким качеством жизни Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань.