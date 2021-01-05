За первые пять дней нового года в Волгоградской области наметилось небольшое снижение заболеваемости ковидом. Сегодня, 5 января, в регионе выявили 251 случай коронавируса. Среди новых заболевших 27 детей. Шестерым из них от 1 до 6 лет, заразились 15 школьников 7-14 лет и 8 подростков 15-17 лет. Взрослое население по-прежнему подхватывает вирус более массово. Положительные тесты пришли на 91 жителя Волгоградской области, которому от 30 до 49 лет. Заболели 69 человек в возрасте от 50 до 64 лет. Начали лечиться от ковида 37 пенсионеров старше 65-ти лет и 25 молодых людей 18-29 лет. Большинство заболевших во вторник – из Волгограда. В областном центре сегодня 82 новых случая COVID-19. В Волжском подхватили вирус 36 жителей.Есть новые заболевшие 5 января и в 11 районах области. В Михайловском коронавирус нашли у 26 человек, в Иловлинском – у 25. В Котельниковском районе заразились 19 жителей, в Среднеахутбинском – 14. По 12 новых случаев в Городищенском и Клетском районах, 11 – Калачевском. Начали борьбу с ковидом 8 пациентов из Ольховского района и 4 заболевших в Дубовском. По 1 человеку с положительными тестами в Камышинском и Октябрьском районах.