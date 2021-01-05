Коронавирус продолжает убивать волгоградцев. За пять дней нового года жертвами вируса признали 26 человек. 5 января в Волгоградской области зафиксировали 6 летальных исходов. У всех были хронические заболевания, но погибшие даже не дожили до пенсионного возраста. В больницах они оказались с ковидом и двусторонней пневмонией.Среди умерших 4 жительницы Волгограда. 46-летняя женщина обратилась за медпомощью на шестой день болезни. Ее направили в 12-ю клиническую больницу. У пациентки были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания. На протяжении двух недель пыталась справиться с вирусом самостоятельно 55-летняя волгоградка. Лучше ей не было, тогда вызвала скорую, которая увезла ее в 4-ю клиническую больницу. У женщины были проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердцем. Через неделю после самолечения обратилась в поликлинику 56-летняя пациентка. После обследования ей дали направление в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн. У жительницы Волгограда были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Через семь дней после первых признаков заболевания на «неотложке» оказалась в госпитале ветеранов войн и 59-летняя женщина. Она страдала проблемами с сердцем и эндокринной системы.Сразу же обратился к врачам 58-летний житель Нехаевского района. Ему назначили амбулаторное лечение, которое результатов не давало. Тогда мужчину с хроническими заболеваниями сердца положили в Урюпинскую ЦРБ. Но время было упущено. Тоже самое случилось и с 63-летним жителем Михайловки. В поликлинике прописали лечение на дому. А когда состояние ухудшилось, направили в районную больницу. У пациента были проблемы с сердцем.