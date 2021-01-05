В центре Волгограда продолжается строительство собора Александра Невского. Второй год специалисты работают над выполнением самой ответственной задачи - росписью стен. У художников Павловской мастерской на финишной прямой работы в верхней части храма. Уже завершилась роспись центрального алтаря, в северной апсиде готова композиция «Воскресенье», а в южной апсиде в преддверии 7 января подходит к концу роспись фрески «Рождество Христово». Ход работ оценили губернатор Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.- Выскажу общее мнение: мы удовлетворены ходом работ и видим их величественность - качество очень высокое. Видно, что люди, которые здесь работают, - профессионалы высочайшего уровня, лучшие по византийской живописи и делают все с душой, - отметил глава Волгоградской области.В строящемся соборе Александра Невского на 80% готов орнамент на откосах окон, на колоннах и медальонах изображения святых. Завершается облицовка гранитом цоколя, входов и ступеней крылец. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, свод храма украсит «Образ Спасителя» - работа в этой части на финальной стадии. В ближайшие месяцы предстоит смонтировать из мрамора центральный иконостас и полы.Отметим, в 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского. Одним из важных мероприятий празднования станет освящение храма.