В 2020 году международный аэропорт Волгограда осуществлял авиасообщения с 19 странами Европы и Азии. Регулярные рейсы приостановили из-за коронавируса с 27 марта. Однако некоторые самолеты за границу и в обратном направлении все-таки летали. Россиян вывозили домой из-за рубежа, также иностранцев отправляли на свою Родину. Были еще полеты по отдельным решениям правительства РФ. Специалисты Роспотребнадзора в прошлом году проверили 34 воздушных судна, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. На вылет досмотрели 26 самолетов. В аэропорту Волгограда 4 лайнера совершили экстренные посадки из-за больных пассажиров. После обследований инфекционных заболеваний у них не выявили, сообщили «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора.За минувший год в воздушной гавани города-героя дистанционную термометрию прошли 4 604 пассажира и члена экипажей. Ни один путешественник не пытался попасть из-за заграницы с запрещенным на ввоз грузом.