Ситуация с аварийностью на дорогах Волгоградской области в начале года очень тяжелая. За несколько дней января случилось масса ДТП, в том числе и с жертвами. Накануне, 4 января, в Котельниково под колесами авто погиб 77-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу на улице Октябрьской недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. На проезжей части ее сбил 29-летний водитель за рулем внедорожника «Toyota Hilux». От полученных травм пешеход скончалась на месте, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.В Дзержинском районе Волгограда днем в понедельник 29-летний водитель «BMW» на улице Краснополянской не справился с управлением, выехал на встречку, где ударил «Kia Rio». В результате столкновения машин лоб в лоб пострадали 4 человека. Скорая помощь увезла в больницу 23-летнюю автоледи и 32-летнего пассажира из «Kia», а также 26-летнего парня и 33-летнюю молодую женщину из «BMW».