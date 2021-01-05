Сделать прививку от коронавируса теперь могут не только медики, но и все желающие. В Волгограде поликлиника №28 Дзержинского района объявила о массовой бесплатной вакцинации против COVID-19. При этом сделать укол могут жители всех районов города. Записываться заранее не нужно. Надо взять с собой паспорт и полис ОМС. Прививку делают ежедневно с 8.00 до 16.00 в кабинетах 110 и 111 по адресу улица Константина Симонова, 21. Важно, чтобы в течение двух недель перед вакцинацией человек не болел ОРВИ, не делал за последний месяц других прививок. Также не сделают укол беременным женщинам и кормящим грудью, сообщается на сайте поликлиники №28.В медучреждении проводят коллективную вакцинацию – для больших семей или трудовых коллективов. Это могут сделать в удобное для желающих получить прививку время. Но нужна предварительная запись. Телефоны регистратуры 58-82-30 и 58-82-03. В поликлинике делают вакцинацию от коронавирусом препаратом «Спутник V».