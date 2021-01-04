Коммуналка принесла волгоградцам под Новый год немало неприятных сюрпризов. Жители двух районов встречали праздник и гостей без воды. Не прошло и недели и вот опять – в Краснооктябрьском районе снова прорвало трубу, без воды на сутки остались частично Семь ветров и Жилгородок, а также часть улиц на Красном. Как уверяют в «Концессиях», дыру в водопроводе уже заделали. Так что вода все же должна появиться в квартирах. Ведь во всех магазинах в пострадавших микрорайонах вода в бутылках в продаже уже давно закончилась.- Рабочие устранили прорыв на магистральном водопроводе на пересечении проспекта Металлургов и улицы Еременко. Сейчас система уже наполняется водой, в ближайшее время ресурс поступит в дома потребителей, - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения».Остается надеяться, что это обезвоживание будет последним для волгоградцев, хотя бы в эти новогодние праздники. В Волжском дела в эти дни обстоят еще хуже. Там из-за прорыва теплотрассы семь микрорайонов оказались без отопления и горячей воды. Обварились в кипятке четыре человека, одних из них умер в больнице. Возбуждено уголовное дело.