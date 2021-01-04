В городе Волжском Волгоградской области восстановили движение на улице Мира, ранее перекрытой из-за коммунальной аварии. Коммунальщики завершили обследование теплосетей в районе перекрестка улиц Мира и Оломоуцкой, где накануне разорвало теплотрассу и в кипятке обварились четыре человека. Других размытий грунта, помимо той ямы, куда угодили случайные пешеходы специалисты не обнаружили.Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, на улице Мира запустили светофоры, демонтировали ограждения. А вот улица Оломоуцкая пока останется закрытой для проезда. Движение транспорта там будет перекрыто на все время восстановительных работ. Ликвидация последствий аварии продолжается. В ближайшие дни ветхий участок трубы будут полностью менять. На время работ в Волжском снова отключат подачу тепла и горячей воды. Предупредят об этом заранее.Тем временем, следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пострадавшего во время коммунальной аварии 75-летнего Анатолия Лимаренко. Мужчина упал в яму с кипятком и получил 65% ожогов тела. Мэр Волжского Игорь Воронин поручил подчиненным оказать помощь всем пострадавшим и их семьям.