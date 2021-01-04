Волгоградцы продолжают болеть не только коронавирусом, каждую неделю укладывают в постель жителей области разные ОРВИ. Но в поликлинику перед праздниками жители региона стали обращаться гораздо реже, особенно это касается детей. В основном атакует волгоградцев риносинтициальный вирус или РС-вирус, вызывающий воспаление нижних дыхательных путей. По данным регионального Роспотребнадзора, на последней неделе 2020 года заболеваемость респираторными инфекциями была ниже эпидпорога на 36%. А вот случаев гриппа в Волгоградской области санитарные врачи в предпраздничные дни вообще не зафиксировали.С признаками ОРВИ к медикам перед праздниками волгоградцы обращались на 17% реже, в том числе детки болели на 18% меньше. Лишь 1% заболевших положили в больницу. Остальным вирусы праздники хоть и подпортили, но не до конца.