На четвертый день 2021 года новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в двух городах и 12 районах Волгоградской области. Снова больше всего заразившихся в Волгограде – 158 человек. В Волжском прибавился 21 ковидный пациент, столько же в Михайловке, 12 заболевших в Иловлинском районе. А в Камышине - ни одного. В списке семь дошколят и 13 школьников, 80 волгоградцев средних лет и 140 человек старше 50-ти лет.По данным оперштаба, в остальных районах Волгоградской области заболевших гораздо меньше, хотя для некоторых из них цифры немаленькие. У лидирующих по общему числу заразившихся коронавирусом Николаевского и Урюпинского районов по семь новых пациентов, в Городищенском, Ленинском и Палласовском – по шесть. По четыре человека добавили к ковидным спискам Фролово, Дубовский и Котельниковский районы, а в Светлоярском и Октябрьском всего по одному новому заболевшему.При этом прирост коронавирусных больных в последние дни снижается, как в России, так и в Волгоградской области.