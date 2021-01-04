Снова в Волгоградской области подтвердили 4 летальных исхода пациентов с коронавирусом за сутки. Среди умерших – четверо мужчин в возрасте от 54 до 71 года, которые проживали в Волгограде, Волжском, Камышине и Новоаннинском районе. Помимо ковида и двусторонней пневмонии у всех были проблемы с сердцем. При этом трое поступили в больницы региона уже в крайне тяжелом состоянии.Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, у 71-летнего волгоградца, 63-летнего волжанина и 54-летнего камышанина не удалось установить ни дату заражения коронавирусом, ни его источник. Все трое скончались в больницах города Волжского. А 55-летний житель Новоаннинского района сначала пытался лечиться сам, но через пять дней все же вызвал скорую, которая отвезла его в Урюпинскую ЦРБ. Коронавирус подстегнул патологии эндокринной системы, помочь пациенту медикам так и не удалось.Всего в регионе зафиксировали официально уже 478 смертей от ковида.