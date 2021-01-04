В праздничный понедельник, 4 января, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел выездное совещание в центре амбулаторной онкопомощи (ЦАОП), который открылся на базе поликлиники №4 Ворошиловского района Волгограда. Глава региона рассказал о планах по развитию амбулаторной онкологической помощи. «Задача, которую мы ставим на 2021 год, - создание еще четырех центров диагностики в Волжском, Калаче-на-Дону, Урюпинске и Палласовке», - заявил Бочаров.ЦАОП в поликлинике №4 обслуживает не только жителей Ворошиловского, но и Советского и Кировского районов – всего около 240 тысяч волгоградцев. Таких центров диагностики и онкопомощи в регионе уже десять, к ним прикреплены 1,7 миллиона жителей области. Помимо кабинетов врачей-онкологов, в них есть оборудование для КТ и другой диагностики, дневной стационар. Пройти обследование и получить диагноз здесь можно даже в условиях пандемии, когда многие клиники региона перепрофилированы под коронавирус. Пока ЦАОПы приняли 16,9 тысячи человек, рак нашли у каждого десятого.С открытием еще четырех ЦАОП все жители области смогут пройти все необходимые исследования вне зависимости от места проживания и его удаленности от Волгограда. Дальнейшую медпомощь будут оказывать в онкодиспансере, который также модернизируют и расширяют.