Архитекторы волгоградского центра «ВЯЗ» продолжают разрабатывать концепцию переделки Комсомольского сада, что расположен в центре Волгограда и войдет в так называемое «парковое кольцо». Часть парка хотят превратить в музей под открытым небом. К уже стоящему в парке старинному трамваю предлагают добавить еще несколько единиц ретротехники, которая использовалась в городе, в том числе пожарную машину. А рядом сделать интерактивный павильон, рассказывающий об истории транспорта Царицына-Сталинграда-Волгограда.Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, пешеходная часть улицы Коммунистической от «Победы» до улицы Володарского изменится полностью. Это будет единый маршрут, который станет частью «паркового кольца», соединяющего Аллею Героев, набережную, проспект Ленина и Александровский сад. А на дороге в пойму Царицы также планируют обновить Сурский сквер и улицу 10-й Дивизии НКВД.