Коммунальщики опять подпортили праздники жителям двух районов Волгограда. На четвертый день нового 2021 года вновь сидят без воды часть жителей Краснооктябрьского и Дзержинского районов областного центра. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения», бригады уже завершают восстановление водопровода в Краснооктябрьском районе. В ближайшие часы вода вернется в дома волгоградцев.Авария на магистральном водопроводе случилась вечером 3 января на пересечении проспекта Металлургов и улицы Еременко. Всю ночь на месте работали две аварийные бригады. На это время перекрыли водоснабжение части домов Краснооктябрьского района и на нескольких улицах Дзержинского района.Сейчас рабочие уже завершают сварочные работы, как только целостность трубы восстановят, ее начнут заполнять водой. Так что в течение нескольких часов вода должна дойти до каждой квартиры. Главное, чтобы как в прошлый раз не рвануло в другом месте.Накануне серьезная коммунальная авария случилась и в соседнем Волжском. Там прорвало трубу с горячей водой. Кипятком и горячим паром обварились четыре человека, один из них скончался в больнице.