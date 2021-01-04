Страшное ДТП случилось поздним вечером 3 января на трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград» в Камышинском районе Волгоградской области. Там столкнулись два ВАЗа и Toyota Land Cruiser, в результате аварии погибли двое молодых людей, еще двое пострадали.По предварительной информации, в половине одиннадцатого вечера 37-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099» ехал в сторону Камышина. В какой-то момент автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с «ВАЗ-211340» под управлением молодого водителя. А после в «девяносто девятую» влетел попутный внедорожник Toyota Land Cruiser. Отечественные автомобили превратились в разбросанную по дороге кучу железа.Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, от полученных травм на месте аварии скончался 37-летний водитель «ВАЗ-21099». 22-летнего водителя второго ВАЗа и двух его 20-летних пассажирок на скорой увезли в больницу, но в итоге одна из девушек умерла в приемном покое.