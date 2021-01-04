Почти сутки, как рванула труба теплотрассы на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой в городе Волжском Волгоградской области. Проезжая часть частично обрушилась, поэтому движение транспорта на этом участке перекрыто. Изменили и схему движения автобусов №14 и №24 и маршруток №3, №5, №6, идущих по улицам Мира и Оломоуцкой.Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, автобусы №14 и №24 в районе перекрестка, идут в объезд по близлежащим улицам (схема движения на сайте Волжской автоколонны 1732).Маршрутка №6 в Волжском из новой части города по улице Мира, временно переезжает на улицу 40 лет Победы и далее идет по улицам Пушкина и малой Оломоуцкой, затем по маршруту. Маршрутки №3 и №5 пустили по улицам Александрова и Дружбы.В объезд общественный транспорт будет ходить до тех пор, пока в Волжском не устранят все последствия коммунальной аварии. Только потом можно будет заделать провал на проезжей части.Тем временем, во все дома уже вернулось тепло, которого не было почти сутки.