К ночи 4 января тепло и горячая вода вернулись к жителям 25, 26, 31 и 32 микрорайонов города Волжского Волгоградской области. Коммунальщики будут работать всю ночь, чтобы ликвидировать последствия порыва трубопровода на перекрестке улиц Мира и Оломоуцкой, и к утру полностью восстановить теплоснабжение жилых кварталов. Побывавший на месте ЧП мэр Волжского Игорь Воронин держит ситуацию на контроле.Напомним, теплотрассу диаметром 600 мм разорвало днем 3 января. Горячая вода подмыла грунт, в результате чего частично обрушилась проезжая часть на улице Оломоуцкой. Случайные прохожие провалились в яму с кипятком, их обожгло и горячим паром. Пострадали четыре человека, ожоги получил и пожарный МЧС, который вытаскивал раненых. Коммунальная авария оставила без тепла 194 дома в новой части города, дорогу на перекрестке перекрыли для транспорта. Автобусы пустили в обход.Как сообщили \\"КП-Волгоград\\" в администрации Волжского, весь день коммунальщики откачивали кипяток с места прорыва трубы. Как только рабочие добрались до задвижек, запустили резервную схему теплоснабжения. Отремонтировать дорогу и 200 метров тротуара можно будет только после полного завершения аварийных работ. До тех пор транспорт пойдет в объезд.