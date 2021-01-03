Росстат опубликовал данные по демографии малого и среднего бизнеса. Так, в Волгоградской области за 9 месяцев с января по сентябрь 2020 года родилось 1070 фирм, тогда как умерли втрое больше – 3402 компании. При этом «новорожденных» или существующих менее года среди ликвидированных фирм оказалось меньше всего - 63. Действовали в регионе в это время 24 тысячи 528 организаций. На первый взгляд, напрашивается вывод – ни «малолетки», ни компании со стажем не смогли пережить коронакризис. Но чиновники объясняют тенденцию ростом числа самозанятых граждан. Вместе с МСП и ИП их число в регионе достигло 95 тысяч.- Снижение количества юрлиц не всегда означает фактическое закрытие бизнеса. Часто это бывает связано с укрупнением, слиянием организаций, а также сменой организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта (к примеру, на ИП) для оптимизации финансовой деятельности, что имеет особое значение в период пандемии, - прокомментировал зампред комитета экономической политики и развития региона Евгений Усков.Еще один источник «умерших» фирм – налоговая инспекция, которая регулярно вычищает реестры от недействующих компаний, по счетам которых длительное время нет никакого движения средств, и компании с признаками однодневок.Кроме того, по мнению властей, в период пандемии многие предприниматели поменяли статус на самозанятых. Их количество на конец года составило более 21 тысячи человек.