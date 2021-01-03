С 1 января 2021 года акцизы на автомобильное топливо в России выросли на 4%. Сразу же поднялась и цена на бензин на заправках Волгоградской области. Уже в первый день нового года волгоградские автомобилисты могли оценить прибавку и своеобразный новогодний «подарок». Теперь за литр бензина или дизтоплива волгоградцам придется отдавать минимум на 40 - 50 копеек больше, хотя на АЗС разных сетей стоимость топлива может отличаться весьма значительно. Подорожал бензин примерно на 1 процент.По данным Волгоградстата, на последний день 2020 года средняя цена на бензин марки АИ-92 на АЗС Волгограда и области составляла 43,92 рубля. Литр дизельного топлива выходил в 47,95 рубля, бензин АИ-95 обходился в 48,36 рубля, а АИ-98 стоил 52,47 рубля.Как правило, увеличение стоимости автомобильного топлива влечет за собой подорожание всех остальных продуктов и товаров, ведь в стоимости любого из них заложены транспортные расходы.