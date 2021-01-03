Коронавирус в Волгоградской области не утихает. Каждый день в ковидные госпитали поступают сотни новых пациентов. Получают ковидарии и новое оборудование. Так, в канун Нового года в больницах № 4 и №15 в Волгограде, а также в больницу №1 Камышина установили компьютерные томографы и аппараты для насыщения крови кислородом.Как сообщили в облздраве, впервые в больницах № 4 и №15 Волгограда появилось оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) или насыщения крови кислородом. Эту технику используют для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом. Найдет применение оборудование и после окончания пандемии, его используют в кардиологии и неонатологии.В последние дни ситуация с коронавирусом в Волгоградской области выглядит не столь напряженной, как раньше. Прирост заболевших в районах падает уже несколько дней подряд, однако резко возросло количество заразившихся ковидом в Волгограде.