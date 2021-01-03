За несколько дней до Нового 2021 в Волгограде попрощались с протоиереем Вячеславом Жебелевым. Настоятель Казанского кафедрального собора Волгограда ушел из жизни на 66-м году в ковидном госпитале. Больше месяца за его жизнь боролись врачи перепрофилированной больницы №4. Вячеслав Жебелев так и не смог справиться с коронавирусом и его последствиями. А 3 января пришла еще одна печальная весть – вслед за супругом скончалась и жена священника – матушка Татьяна.Напомним, в Волгоградской епархии отец Вячеслав занимал высокие должности. Был секретарем архиерейского совета митрополии, настоятелем кафедрального собора, много сил вложил в строительство собора Александра Невского. Похоронили его 25 декабря на Красноармейском кладбище Волгограда. Перед Новым годом митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор назначил новым настоятелем протоиерея Алексия Кузнецова из Камышина.