Волгоград снова ставит печальные рекорды по числу заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки подтвердили диагноз тестами сразу у 204 жителей областного центра – такого еще не было ни в этом году, ни в 2020-м. Цифры растут каждый день на фоне в целом снижающегося числа заражений. На Волжский приходится 30 заболевших. На все остальные районы вместе - 28 инфицированных. Среди подхвативших заразу двое малышей и 6 школьников, 98 волгоградцев среднего возраста и сразу 127 человек старше пятидесяти.Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, на 3 января 2021 года заболевшие коронавирусом распределены всего по двум городам и семи районам Волгоградской области. Среди лидеров также Камышин – плюс 12 заразившихся за последние сутки. В Городище и Фролово – по пять ковид положительных на сегодня. В Светлоярском районе – трое заболевших и еще в трех районах области по одному: Калачевском, Котовском и Суровикинском.