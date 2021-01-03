Коронавирус продолжает уносить жизни волгоградцев. На 3 января оперштаб подтвердил еще четыре летальных исхода пациентов ковидных госпиталей. Трое из Волгограда, женщина – из Фроловского района. Среди умерших трое мужчин и одна женщина, младшему из них было всего 48 лет, старшей – 54 года. До пенсионного возраста всем было еще жить да жить, хотя у всех четверых были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, истории у всех похожи. 48-летний волгоградец пошел к врачу на четвертый день заболевания, 49-летний – на третий, 50-летний – спустя пять дней. Двое из них умерли в госпитале ветеранов, один – в 12-й больнице. И только 54-летняя фроловчанка обратилась за помощью сразу, как заболела. Но и ей не помогли ни амбулаторное лечение, ни врачи ЦРБ.Всего в регионе скончались уже 474 пациента с коронавирусом, лишь треть из них – жители миллионного Волгограда.