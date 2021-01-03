В воскресенье, 3 января, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился в рабочую поездку в Ленинский район. Там глава региона осмотрел обновленные площадь и ДК и обсудил дальнейшее благоустройство райцентра и других поселений. Речь шла о газификации и водоснабжение сел, восстановлении понтонных мостов, освещении и ремонте дорог, капитальном ремонте ФСК «Атлант» и многом другом.Центральная площадь Ленинска еще два года назад была под угрозой застройки. Теперь на месте самостроя благоустроенное общественное пространство – новенькая брусчатка, сцена, лавочки, фонари и свежий асфальт на дороге. Новую жизнь получил и ДК «Октябрь». В здании 1974 года постройки обновили коммуникации, кровлю и фасад, внутри оборудовали помещения и зрительный зал. Теперь жители Ленинска смогут смотреть в ДК фильмы в формате 3D, а до этого двадцать лет кино вообще не крутили.- Мы выполнили обещания, которые давали жителям, - отметил губернатор.