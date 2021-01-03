Более 8,6 миллиона молоди осетра, стерляди, сазана, белого амура и других ценных пород рыб выпустили в Волгу, Дон и другие реки Волгоградской области в течение 2020 года. Такие итоги озвучили в региональном комитете сельского хозяйства. Обошлось восполнение биоресурсов области в 33 миллиона рублей - это на 5 миллионов больше, чем годом ранее.Как сообщили в облкомсельхозе, в 2021 году молодь рыб продолжат выпускать в водоемы региона, средства на это заложены в бюджете. Это одна из статей программы по оздоровлению рек.Что касается промышленной добычи рыбы, то за год в Волгоградской области выловили 4,2 тысячи тонн рыбы. На продажу пошло около 640 тонн столовой рыбы и порядка 3,7 тысячи тонн рыбной продукции, в том числе балык, копченые деликатесы, консервы и пресервы.