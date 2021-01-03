Фестиваль «Зимний пряник - 2021» - одно из немногих праздничных мероприятий, куда можно пойти на новогодних каникулах в Волгограде. Открылся фестиваль а парке в пойме Царицы утром 3 января 2021 года. Здесь все желающие могут познакомиться с историей сарептского пряника, купить сами пряники, нардек - арбузный мед, а также арбузный кофе и прочие угощения и сувениры. Проведут экскурс по вкусным страницам истории Волгограда сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта». А настроения добавит двухметровый пряничный человечек.Как рассказали в мэрии, в ярмарочном городке в пойме Царицы также предложат продукты из сарептской горчицы, в том числе горчичное масло, экзотическое варенье из картофеля, арбуза и дыни, сладкую горчицу и различные специи, а также керамические декоративные домики и фигурка доброго духа «Старой Сарепты» – Йохана. Согреться можно будет горячим чаем с блинами или на катке. Продлится фестиваль до пяти часов вечера.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год 2021 в Волгограде: программа праздничных мероприятий. Куда сходить на зимних каникулах и где отметить праздник в Волгограде.Новогодние представления и спектакли в Волгограде: елки для детей и взрослых 2020 – 2021 (афиша).