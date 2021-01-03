Двое подростков попали в ДТП минувшей ночью в городе Волжском Волгоградской области. В три часа ночи двое 17-летних парней решили покататься по городу на родительской иномарке. Разумеется, водительских прав у юного водителя не было, как и опыта в управлении автомобилем. По предварительной информации, напротив дома №51 по улице Набережной подросток за рулем «Рено Дастер» потерял контроль над ситуацией на дороге. Иномарка сначала врезалась в турникет, а затем протаранила дерево. От сильного удара автомобиль загорелся. К счастью, находившиеся во внедорожнике подростки остались живы.- С места ДТП в больницу с различными травмами увезли 17-летнего водителя и его ровесника пассажира, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.Всего за прошедшие сутки на дорогах Волгоградской области произошло четыре серьезные аварии, инспекторы ГИБДД задержали 22 нетрезвых водителя.