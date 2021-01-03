Семья с двумя детьми попала в ДТП днем 2 января 2021 на трассе между поселками Елань и Рудня в Волгоградской области. В начале четвертого 34-летний водитель за рулем Hyundai Accent ехал по дороге Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка. По предварительным данным, в какой-то момент иномарка набрала небезопасную для движения по зимней дороге скорость. Мужчина не справился с управлением и Hyundai вылетел с трассы. После иномарка опрокинулась. В результате ДТП пострадали все четверо находившихся внутри – двое взрослых и двое детей, в том числе двухмесячная малышка.- В больницу с места ДТП увезли 34-летнего водителя, 37-летнюю пассажирку, 8-летнего мальчика и 2-месячную девочку, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.Всего за минувшие сутки на дорогах Волгограда и области произошло четыре серьезные аварии. Пострадали в ДТП девять человек.