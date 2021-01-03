Трагедия произошла в новогодние праздники в хуторе Самофаловка Городищенского района Волгоградской области. Ночью на улице Советской загорелась деревянная хозпостройка. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что строение площадью около 36 квадратных метров полыхает по всей площади. Пламя разгоралось все сильней. Больше часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнем. А после на пепелище сгоревшей хозпостройки нашли тело погибшего 64-летнего мужчины.- Пожарные расчеты ликвидировали горение в 3.44 утра, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.Все обстоятельства произошедшего и причину пожара предстоит установить экспертам, которые сейчас работают на месте трагедии.МЧС предупреждает: будьте осторожны с огнем и берегите себя и близких. В случае пожара звоните по номеру «101».