2 января 2021 года статистика смертности от новой коронавирусной инфекции пополнилась: за стуки скончались еще 6 жителей Волгоградской области, всего 470 человек с начала пандемии.Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, среди погибших – 65-летняя волгоградка, которую лечили в ГУЗ «КБ №4». Также 53-летний волжанин, госпитализированный в ГБУЗ «ГКБ №3» в тяжелом состоянии. С двусторонней пневмонией попала в Урюпинскую ЦРБ 60-летняя женщина из Киквидзенского района. А вот 48-летнюю жительницу этого же района пытались вылечить в ГБУЗ «ВОКПБ №2». В списке умерших – 49-летний мужчина из Жирновского района и 71-летний пенсионер из Суровикино.- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - добавили в оперштабе.Отметим, у всех имелись серьезные хронические заболевания.