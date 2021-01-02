2 января в «Международном аэропорту Волгограда» из-за неблагоприятных погодных условий пришлось задержать несколько рейсов, также принимали самолеты в воздушную гавань по скорректированному расписанию.Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе аэропорта, самолет в Уфу (авиакомпании Ютэйр) задержался за четыре часа, а рейс из Москвы (авиакомпании Победа) прибыл на полчаса позже, поэтому позже отправился обратно. Аналогичная ситуация с судном авиакомпании Сибирь, который приземлился с полуторачасовой задержкой. Это касается и других рейсов. Пассажирам пришлось потерпеть неудобства, вылетая из Москвы в Волгоград (рейсы S72141 и SU1758). Сейчас немного задерживается самолет из Уфы в Сочи (UT170).- Отмененные рейсы, отраженные на онлайн-табло аэропорта, были планово и заранее отменены авиакомпаниями и не имеют отношения к сложным погодным условиям, - отметили в пресс-службе.