Ночь с 1 на 2 января для сотрудников ГУ МЧС по Волгоградской области выдалась непростой: приходилось тушить более десяти серьезных пожаров. Троих спасти не удалось. Двое мужчина погибли в гараже в Волжском, а третья жертва – жительница Советского района города-героя.Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, 1 января около четырех часов на улице Гвоздкова в пятиэтажном доме внезапно вспыхнула трехкомнатная квартира. Внутри в этот момент находилась женщина.- Пожарные расчеты 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - добавили в МЧС.При осмотре места происшествия обнаружили тело хозяйки квартиры, которая не успела выбраться наружу. Спасатели напоминают об элементарных правилах безопасности, нарушение которых может стоить жизни.