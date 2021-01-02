Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по давно сложившейся традиции новогодние праздники начинает с рабочих поездок. Накануне он побывал в онкодиспансере, а 2 января отправился на Чапурниковский пост ДПС в Светлоярский район. Глава региона посмотрел, в каких условиях работают полицейские, а также отблагодарил их за службу в праздничные дни.- Вы выполняете очень важную задачу по охране общественного порядка на территории Волгоградской области. Благодаря вашей работе жители и гости региона имеют возможность отмечать праздники в кругу семьи, быть спокойными и уверенными в завтрашнем дне, — подчеркнул губернатор.Добавим, что сотрудники ДПС ежедневно проверяют более 200 грузовых машин на трассе «Волгоград - Элиста», выполняют важную функцию и обеспечивают безопасность жителям района и области.