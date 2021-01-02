В эти дни артисты молодежного театра Волгограда репетируют премьерный спектакль «Тройкасемеркатуз, или Пиковая дама», режиссером-постановщиком которой стал заслуженный артист РФ Адгур Кове. Эта постановка будет отличаться от оригинальной версии: зрителей ждут новые актеры и декорации.- В постановку внесен ряд изменений, состоялся ввод новых артистов на роли. Теперь волгоградцы увидят в спектакле актеров Максима Перова, Татьяну Браженскую и Влада Васильева, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.Показы начнутся 15 января и продлятся до 17 января. Отметим, что они пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотрбнадзора: наполненность зала – 50%, обязательны маски и перчатки. Кроме того, в театре будут антисептические средства для гостей, а сами помещения продезинфицируют и проветрят до и после прихода зрителей.