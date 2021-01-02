В 2020 году волгоградские сельхозпроизводители прилично обновили парк спецтехники. На 7,4 миллиарда рублей аграрии закупили почти две тысячи тракторов, комбайнов, зерноуборочной и автотехники, а также другого оборудования, необходимого для результативной работы. Отметим, что в позапрошлом году на эти цели ушло на 1,6 миллиардов рублей меньше. Работа в этом направлении продолжается, в частности, благодаря лизингу.Все чаще технику приобретают с привлечением организации «Росагролизинг» - лидера по объемам закупки спецтехники. В рамках программы поддержки местных фермеров потратили более полутора миллиарда рублей.- Ели в 2019 году федеральной организацией было поставлено в регион 129 единиц, то в 2020 году парк машин в хозяйствах пополнен на 295 единиц и еще 30 поступят в ближайшее время, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.