Субботнее утро в Волгограде и области началось с . Возможно, неблагоприятное погодные условия и стали причиной для отмены двух рейсов на Москву и Екатеринбург 2 января 2021 года.Из воздушной гавани не отправится рейс авиакомпаниии Ural Airlines (U6778), запланированный на 16:55 часов, который должен был приземлиться в Москве (Жуковский). Также на официальном сайте «Международный аэропорт Волгоград» появилась информация об отмене рейса в 13:20 часов авиакомпании Red Wings в Екатеринбург (Кольцово). В настоящий момент задерживаются два рейса в Москву (Внуково и Шереметьево) на 10:25 и 11:35 часов. Остальные самолеты вылетают согласно расписанию.Добавим, что сегодня синоптики прогнозируют туман, гололед, снегопад. Волгоградцам стоит учитывать погодные условия, планируя поездки или перелеты.