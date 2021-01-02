Первые дни января 2021 года в Волгограде и области выдались достаточно теплыми. Это хорошо для долгих прогулок по украшенному городу-герою, однако тающие осадки, подмерзающие к ночи, создают неблагоприятную дорожную обстановку.Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС (прогноз подготовлен на основе данных ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»), в Волгограде и районах возможны туманы и гололед. Днем осадков не ожидается, зато к ночи может пойти снег.При этом ветер южный до 11 метров в секунду. Днем будет от -4...+1º, а местами потеплеет до +4º. Ночью же вновь похолодает до 0...-5º, а в северных районах до -6...-11º. Водителям и пешеходам стоит учесть погодные условия и быть осторожными на дорогах и тротуарах, всегда помнить о ПДД и собственной безопасности.