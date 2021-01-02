Около трех ночи 2 января 2021 года в Волжском случилась трагедия: в гараже сгорели два мужчины, их личности сейчас устанавливаются. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, ЧП произошло в гаражном кооперативе «Волна» по неизвестной пока причине загорелись три кирпичных бокса.Вероятнее всего, возгорание произошло сначала в одном из них, затем огонь перебросился на остальные гаражи. В итоге приехавшие на место спасатели ликвидировали горение после четырех часов, а в одном из боксов при осмотре обнаружили тела погибших.- Уважаемые жители Волгограда и Волгоградской области! Мы напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101», - добавили в ведомстве.