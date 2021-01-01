Прошлый год очень многих людей посадил на самоизоляцию. Среди них – дети-инвалиды. Закрытие культурных учреждений и страх заразиться способствовали тому, что детки почти весь год просидели в четырех стенах без живого общения. Конечно, когда им выпала возможность завершить год походом на елку в Волгоградский цирк, они очень обрадовались. Подопечные Волгоградской организации «Общество помощи детям имени Выготского» получили в подарок к Новому году 50 билетов на новогоднее цирковое представление от директора филиала ФПК «Росгосцирк» Игоря Смирнова. И благодаря этому смогли поднять себе настроение в этот волшебный праздник.- Спасибо за цирк! Мы очень редко выходим в люди, всё боимся заболеть, а в результате Митя боится всего нового… Сегодня так приятно было увидеть тех, с кем переписывались в соцсетях, и пообщаться с детьми-солнышками и их мамочками, - говорит мама одного из таких ребят.И у Мити, и у других подопечных волгоградской благотворительной организации синдром Дауна. Но никакие особенности не играют роли, когда ребенок попадает в цирк. Все ребята смеялись и радовались глядя на то, что происходит под куполом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБизоны, пума и Дед Мороз: волгоградцев приглашают на новогоднее красочное шоу «Елка в цирке». С 26 декабря Волгоградский цирк снова распахнул свои двери для зрителей (читать далее)