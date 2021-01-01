К сожалению, 2021 год начинается опять с подсчета потерь 2021-го. В Волгограде оперштаб по коронавирусу рассказал, кто попал в смертельные сводки 1 января. Это шесть жителей нашего региона, которые не смогли победить тяжелую болезнь, несмотря на помощь врачей. Все они попали в больницы с двусторонней пневмоний, когда амбулаторное лечение не принесло никаких результатов.В этом списке две женщины, которым было всего 55 лет. Вполне трудоспособный возраст. Обе женщины из Волгограда, обращались к врачам, принимали лекарства амбулаторно и проходили обследования. Они и показали COVID-19 с двусторонней пневмонией. Одну женщину увезли в больницу №5 Волгограда, вторую лечили в больнице №8. Коронавирус дал осложнения, и врачи не смогли ничем помочь. Сказались заболевания сердца.Практически их ровесница, 56-летняя волгоградка, тоже лечилась дома, пока у нее не обнаружили ковидную двустороннюю пневмонию. Ее госпитализировали в госпиталь ветеранов, который с прошлого года работает в формате ковидного. У умершей тоже были проблемы с сердцем, как утверждают в оперштабе.Страдающая заболеваниями эндокринной системы 68-летняя женщина тоже пыталась лечиться дома под присмотром врачей, но никакого прогресса не было, становилось только хуже. В четвертой больнице сделали все возможное.Такого же возраста мужчина поначалу не придал болезни большого значения заболевания, и упустил неделю лечения. Болезнь стремительно прогрессировала, в итоге волгоградец вызвал «скорую». За его жизнь боролись врачи 4-й больницы, но все их усилия был тщетны.Только один из умерших – житель области. 73-летний мужчина попал в больницу №12 из Киквидзенского района. Понять, где он заразился, не смогли. Как и спасти.