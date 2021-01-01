В первый день Нового года подавляющее большинство людей отсыпаются после праздничной ночи, а к вечеру идут гулять на елки. В Волгограде посмотреть на новогодние украшения города и походить вокруг елочек решили и губернатор с мэром. Андрей Бочаров и Виталий Лихачев прогулялись в Александровском саду, спустились к набережной и пообщались с горожанами, которых встретили в местах гуляний. В этом году в центре Волгограда сразу несколько главных елок – чтобы не допустить скопления людей в одном месте. Коронавирус каждый день бьет рекорды, поэтому Новый год мы встречаем по-особенному.В каждом из общественных пространств постарались утроить какое-то развлечение. К примеру, на набережной можно кататься с горок, а пойме реки Царицы – на коньках.- Надо давать людям возможность не только прийти погулять, но и найти себе любимое занятие, отдохнуть вместе с семьей, друзьями, детьми, - считает губернатор. - Сегодня мы не просто гуляем, но и обсуждаем с главой города развитие общественных пространств. Конечно, одно из главных предложений – дальнейшее развитие поймы реки Царицы. Этот вопрос для нас самый важный и перспективный. Думаю, весной мы с молодежью окончательно сформируем концепцию развития и будем реализовывать ее.