1 января 2021 коронавирус не стал сбавлять темпов и снова уложил в постель немало людей. 276 человек получили положительные тесты в Волгоградской области. Подавляющее большинство заболевших – жители Волгограда. А в Волжском заболеваемость даже меньше, чем в большинстве районов области. За последние сутки только у двух человек из города-спутника подтвердился коронавирус. Ковид обнаружен после сдачи ПЦП-тестов у 32 человек из Камышинского района. Это второй по численности очаг заболеваемости в нашем регионе. Много заболевших в Урюпинском и Фроловском районах – 13 и 12. В спину в этом рейтинге им дышит Котовский район. Там у 11 человек тест показал коронавирус. Об этом 1 января сообщил оперативный штаб Волгоградской области.В остальных районах области заболевших меньше десяти за сутки. В Николаевском, Новониколаевском и Руднянском по 7 человек узнали о неприятном диагнозе. В Старополтавском заразились 6 человек, в Быковском 5, в Жирновском 4. По три человека с положительным тестом попали в сводки в Алексеевском, Светлоярском, Среднеахтубинском районах. В Нехаевском, Новоаннинском, Палласовском районе и в городе Волжском ковидом заразились по два человека. По одному в Еланском, Киквидзенском, Котельниковском, Михайловском и Октябрьском районе.